هنا شيحة تتحدث للمرة الأولى عن الأسباب الحقيقة لطلاقها من أحمد فلوكس

حلت الفنانة المصرية ” هنا شيحة ” ضيفة مع الإعلامي المصري ” رامي رضوان ” في برنامجه ” مساء dmc ” والمذاع على قناة ” dmc ” والتي كشفت من خلاله للمرة الأولى عن الأسباب من وراء طلاقها من الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” والذي لم يستمر لأكثر من عام .

فتحدثت هنا شيحة على شكل العلاقة بين الرجل والمرأة وضرورة وجود الحوار بينهما والقدرة على تجاوز المشاكل والأزمات معا والابتعاد عن العناد وهو ما دفع رامي رضوان إلى سؤالها عن أسباب انفصالها عن أحمد فلوكس .

فقالت هنا شيحة : ” أنا وأحمد صحاب جدا لحد دلوقتي وهو راجل جدع ومحترم جدا وأنا بحبه وبحترمه .. بس إحنا كزوج وزوجة لم نستطع التأقلم مع بعض مركبناش على بعض وكنا نختلف دائما ولم نتفق في الحياة اليومية ” .

وتابعت : ” فضلنا أن نكون أصدقاء وألا نخسر بعض ونخرج من العلاقة بأقل الخسائر .. والدليل أنه بعد انفصالنا في شهر رمضان ساعدني للنقل لمنزل جديد وكان بيفطر عندي ” .

وأضافت هنا شيحة : ” المشكلة ليست في العند أو الرغبة في المساواة .. أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة لأننا مختلفان عن بعض ولكن التركيبة نفسها لم تنجح بيني وبينه ” .

وختمت حديثها قائلة : ” عندما انفصلنا أنا وأحمد طلبت منه أن نكون متحضرين وموضوعيين وأن نسلم على بعض إذا تقابلنا لأن الحياة لا تستحق كل هذا الوجع ” .