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هنا شيحة عن مواصفات زوجها المستقبلي : ” إنه يبقى راجل .. وده بقى شئ نادر “

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في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” هنا شيحة ” خلال لقائها ببرنامج ” عرب وود ” كشفت فيها عن مواصفات فتى أحلامها وزوجها المستقبلي .

فقالت هنا شيحة : ” يبقى راجل .. وكلمة راجل دي حاجات كتير أوي أوي .. وده بقى شىء نادر في عالمنا الجميل بس تمام ” .

وتحدثت هنا أيضا عن الصفات التي لا تحب وجودها في الرجل وفي الأشخاص المحيطين بها وأبرزها الكذب قائلة : ” مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي .. ممكن أتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكذب ” .

يذكر أن هنا شيحة قد انفصلت عن الفنان أحمد فلوكس مؤخرا بعد زواج استمر 8 أشهر تقريبا .

 

 

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