هنا شيحة: لا أريد أن أقع في الحب مرة أخرى

شاركت الفنانة هنا شيحة، الجمهور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الشخصي على Instagram، بجملة وصفت بها ما تتمنى أن تضيفه إليها أي علاقة عاطفية تمر بها.
قالت هنا شيحة، في إحدى قصصها المصورة: “لا أريد أن أقع في الحب مرة أخرى، كل ما أريده هو الارتفاع بالحب”، في إشارة منها لرغبتها في علاقة تمنحها القوة.
لم تكن هذه الجملة هي الوحيدة التي شاركتها هنا، ولكنها أضافت في قصة مصورة أخرى نصيحة، لغير السعداء في علاقاتهم أو في أماكنهم: ” لو أنك غير سعيد غادر، أنت لست شجرة”.
وفي عبارة سابقة أوضحت هنا شيحة: “أنت تستطيع النهوض من أي شيء، تستطيع خلق نفسك من جديد، لا يوجد شيء دائم، أنت لست عالق أو مضطر، إنما تملك خيارات، تستطيع تخيل أفكار جديدة، تعلم شيء جديد، ممارسة عادات جديدة، كل ما يهم هو أن تقرر اليوم وألّا تنظر للخلف مجددًا”.
من ناحية أخرى، شاركت هنا شيحة في حلقات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، بحكاية “إتفضلوا في الصالون” مع هاني عادل و وفراس سعيد وأحمد رفعت ونانسي صالح، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وأعلنا انفصالهما في يوليو 2019