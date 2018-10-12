هند البلوشي ردا على طليقها: أين كانت العادات والتقاليد عندما خطبتني؟

ردت الفنانة هند البلوشي على طليقها مشاري العوضي، الذي كان قد أعلن طلاقه منها قبيل طرحها كليب “مستفزة”، حيث أشار إلى أنّ العادات والتقليد، هي التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، لأنّ الكليب جريء جدًّا ولا يتناسب مع عادات وتقاليد عائلته

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقالت هند البلوشي، خلال مقابلة معها في برنام “ع حد السيف” الذي يُعرض على قناة “atv”، “أنا أحترم رأيه، ولكن هناك مسألة لا يعرفها الناس، هي أنّ طليقي كلّمني قبل ما أطرح الكليب بساعتين، وقال لي إنه سوف يعلن طلاقنا، فأجبته “لا يوجد مشكلة هذا حقّك”.

وتابعت هند البلوشي: “من جهتي لم أُعلن عن الطلاق، لأنني لم أرغب بحدوث بلبلة على السوشيال ميديا. لست أول فنانة ولا آخر فنانة تطلّق. هذه خصوصيات وعندما امتنعت لمدة ثلاث سنوات عن إعلان خبر الطلاق، فإنني فعلت ذلك من أجل نفسيتي وأولادي، وحفاظًا على مشاعرهم، ولكي أربيهم تربية صحيحة، وهم حتى الآن لا يعرفون ما هو وضعي مع والدهم. نحن انفصلنا بتفاهم”.

وردًّا على قوله إنها حرة، علقت “صحيح أنا حرة، ولكن بالنسبة إلى موضوع العادات والتقاليد، فأين كانت العادات والتقاليد عندما تشاركنا في كليب “إحساس” قبل أن نرتبط رسميًّا، والذي هو من وجهة نظري أكثر جرأة من كليب “مستفزة”. لماذا لم تتحدث وقتها عن العادات والتقاليد، وأين كانت العادات والتقاليد عندما خطبتني بعدما شاركتني كليب “إحساس” .