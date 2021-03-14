أثارت المشهورة السعودية هند القحطاني الجدل مرة جديدة بنشرها مقطع فيديو لابنتها رؤى حيث تغزلت بجمالها وذلك عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر رؤى، في الفيديو، بثياب قصيرة بينما كانت والدتها تقول “ايش الحركات هذه كبرنا” وتابعت “تبدين رائعة.. جميلة جميلة.. فديتها بنتي.. الله يسعدهم قد ايش بحب البنات”.

وقد اثار المقطع الجدل خاصة وان ثياب صديقات ابنة هند القحطاني كانت اكثر حشمة حيث كتب احدهم “الاجنبيات متسترات وبنتها متفصخه الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه مصيبه عظيمه اذا الانسان ابتلي بدينه لاحول ولا قوة الا بالله”.

يذكر ان هند القحطاني كانت قد ردت سابقا على الانتقادات التي وجهت لها بسبب تصوير ابنتها من الخلف وذلك عبر فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هند القحطاني تبدو غاضبة جدًا من مُنتقدي تصويرها لبنتها:



"يا بقايا الصحوة؛ تبون نقطع لحومنا عشان ترضون!" pic.twitter.com/PeGF9eASrM — WHR (@whrumor) January 11, 2021

وهاجمت هند القحطاني منتقديها بالقول: “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة يا اصحاب الفكر الاخونجي اجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من اجسامنا”.

وتابعت “انتم اش تبعون بالظبط تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم يعني لما تصير اجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة لكن اذا كانت اجسامنا انثوية لا وقتها اي حركة نسويها تحسب علينا اننا نقصد فيها اثارة الفتنة واثارة الغرائز”.