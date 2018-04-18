هنيدي يكذّب خبر حمل وفاء الكيلاني!

منذ يومين، انتشرت أخبار كثيرة تفيد باستعداد الإعلامية وفاء الكيلاني والممثل تيم حسن لاستقبال مولودهما الأول، وسط تكتم شديد من الطرفين.

غير ان الصحفي السوري ربيع هنيدي كشف عن ما وصفها بـ “الحقيقة”، قائلا إنه عندما قرأ الأخبار المنتشرة حول حمل وفاء الكيلاني أجرى اتصالا هاتفيا بها لتهنئتها بهذا الخبر السعيد، ولكنه فوجئ بأنه كذب.

وأضاف أن الإعلامي يجب أن يكون صادقا فالمصداقية هي أساس الاعلام.

وعاتب هنيدي وسائل الإعلام التي تخدع الناس بخبر غير صحيح، مؤكدا أن ما نشر مجرد شائعات.

كما هنأ تيم حسن على نجاحاته وفوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان موريكس دور 2018، مشيرا إلى إنه ينتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”.

وكان تيم حسن احتفل في 9 مايو الماضي، بعقد قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، وفاجأ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر زواجه منها.