لحظة إنقاذ «أطفال الكهف» في تايلاند (فيديو)استحوذت المساعي المستميتة لإنقاذ فريق ناشئين تايلاند لكرة القدم ومدربهم من كهف غمرته مياه الفيضانات، على اهتمام متابعي الأخبار حول العالم لأكثر من أسبوعين، حتى أن هوليوود تتأهب لإنتاج فيلم يعيد سرد أحداث القصة

ونجح الغواصون في إنقاذ آخر أربعة فتية من الفريق الذي يضم 12 لاعبا ومدربهم، يوم الثلاثاء، وتعيد القصة للأذهان إنقاذ 33 عاملا حوصروا داخل منجم في تشيلي لمدة 69 يوما عام 2010، في أحدث صورها فيلم أنتج عام 2015 بعنوان “ذا ثيرتي ثري” أو “الثلاثة والثلاثون” بطولة الممثل أنطونيو بانديراس

المصدر: vetogate.com

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erem.com : “هوليوود” تتأهب لإنتاج فيلم عن “أطفال الكهف” في تايلاند

Skynewsarabia.com : تكريم “هوليوودي” لـ”فتية الكهف”