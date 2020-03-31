هيا الشعيبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها سكينة.. وتثير الجدل بـ “خداماتها”

شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي متابعيها أجواء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها سكينة في ظل العزل المنزلي.

ونشرت هيا الشعيبي، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو لقالب حلوى عليه صورة ابنتها مع اغنية “هابي بيرثداي” وعلقت كاتبة: “سكينه حبيبتي بنتي كملت ٣ سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا ابوها وخوانه وخداماتها”.

وقد تعرضت هيا الشعيبي لهجوم من متابعيها بسبب كتابة مصطلح “خدامات” في تعليقها حيث كتبت احدهم: “اسمهم مساعدات مو خدامات شو ه الثقافة القديمةالي عندكم يا اهل الخليج للحين” فيما كتبت اخرى: “خداماتها خربتيها بالاخير مع الاسف على هيج الفاظ تطلع عود انتي فنانه لحد الان انتو الخليج تشوفون نفسكم اعلى خلي بالج بالاخير يلمج الخام البيض بس”.

يذكر ان هيا الشعيبي تزوجت مرتين، الأولى من والد ابنها “فهد”، والثانية كانت بعام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وقد انجبا مولودتهما الأولى “فاطمة” في مارس 2013 . وأنجبا مولودهما الثاني “جمال” في ابريل 2015.وانجبت مولودتهما الثالثة “سكينه” في ابريل 2017.