هيا الشعيبي ترد على كل من اتهمها بالغرور.. شاهدوا ما الذي قالته‎!

تعرضت الفنّانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ لهجوم قوي من الجمهور وتحديدا من معجبة اتهمتها بأنها “مغرورة” وتعامل الناس ومن يحبها بـ”تعالي” وبطريقة سيئة.



وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتهم الشعيبي بأنها ترفض التقاط الصور مع جمهورها، فأتت الاخيرة لترد على الامر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنّها خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية من أجل عرض إحدى مسرحيّاتها، حاصر الجمهور أولادها فجأة فخافت عليهم، و”رحت أمسك بهم لانهم خافوا من الناس، ولكن راحت شابة تصرخ بأني مغرورة”.

وتابعت كلامها قائلة: “عيب تقولون هذا الكلام عن الناس، وانتم تدركون ماذا حصل مع اولادي”.