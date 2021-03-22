نشرت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وجهت من خلاله رسالة إلى الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” على خلفية خلاف الأخيرة مع والدتها ” منى السابر ” وحصولها على حكم ضد والدتها بالسجن لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار بحريني .

وأشارت هيا الشعيبي في بداية حديثها إلى استغلالها لمناسبة عيد الأم للحديث عن الأمر والدعوة إلى الصلح بين حلا ووالدتها .. كما أبدت عن استعدادها لدفع الغرامة المطلوبة فقالت : ” الله يحنن قلبك على أمك وننسى الموضوع هذي أمك اسعديها واللي خدته منك هذا ولا شي وأنا مستعدة اردلك إياهم عن طريق حسابي بس طلعيها ” .

وتابعت : ” الدنيا يا حلا كما تدين تدان وانتي تعرفين غلاوتك عندنا لا تخلينا ناخد موقف منك والدنيا سلف ودين ولا تسمعين حق أحد .. أمك هي اللي تيسر أمورك بالدنيا وهي اللي خلتك تنجحين .. هذي أمك اللي حملت فيك 9 أشهر واللي ربتك ورضعتك ووكلتك لا تنسين .. أنا خايفة عليكي من غضب الله سبحانه ” .