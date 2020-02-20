هيا الشعيبي تعلن عن رغبتها في تبني الطفلة المعنفة بالإمارات

بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لطفلة تتعرض للضرب والتعذيب داخل منزل بدولة الإمارات على يد سيدة تبين بعد ذلك إنها والدتها بعد أن تردد إنها الخادمة .

خرجت الفنانة الكويتية ” هيا الشعيبي ” لتعلن عن استعدادها لتبني تلك الطفلة معربة عن حزنها واستيائها لما تعرضت له من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” .

فقالت : ” الله ينتقم منها إن شاء الله .. البنت جميلة وحلوة إذا ما حدا اتبناها أقسم بالله أتبناها .. أنا أروح أخدها تعيش عندي وعند عيالي أقسم بالله العظيم ” .

وتابعت هيا الشعيبي : ” أحب أشكر حكومة أبو ظبي على سرعة القبض على هذه الأم المجرمة اللي المفروض تاخد سجن مؤبد لأنه لسه فيه فيديو إحنا ما نزلناه عشان عورة البنت ” .

وأضافت : ” يعني ما أدري شنو بعد احكي ترى إنتي قلب أم إنتي ده إنتي صدق أمها .. ترى ناس تدور على الضنى وناس تعنف الضنى .. اشلون يا ربي البنت وردة ” .

وكانت شرطة أبوظبي قد تمكنت من إلقاء القبض على الأم التي بررت فعلتها بإنها نتيجة خلافات عائلية بينها وبين والأب وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وأكدت شرطة أبوظبي عدم تهاونها في ملاحقة كل من يلحق الأذى بالأطفال واتخاذ كل ما يلزم بحقه وفق اجراءات القانون .

كما أكد مدير فرع الأطفال والأحداث في مراكز الدعم الاجتماعي في شرطة ابوظبي الرائد ” عبدالله ناصر العلوي ” استقرار حالة الطفلة مشيرا إلى أن مراكز الدعم الاجتماعي تتابع حالة الطفلة وتقدم الدعم النفسي لها .