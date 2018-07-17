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هيدي كرم في إطلالة غريبة على انستقرام والجمهور :”مين دي”؟

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أطلت الفنانة هيدي كرم على جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، باطلالة اعتبرها البعض من متابعيها غريبة، حيث فضلت هيدي اختيار اللون الذهبي لاطلالتها، وبدا شعرها غير مصفف بالطريقة الاعتيادية إلى جانب نظارة شمسية كبيرة الحجم زادت من غرابة الاطلالة

ومن بين التعليقات تساءل أحدهم: “مين دي”، في إشارة إلى صعوبة التعرف عليها بعد المكياج الذي وضعته على بشرتها، بشكل رآه البعض مبالغًا فيه

 

 

المصدر: Sayidaty.net

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