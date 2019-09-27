هيفاء حسين: أخفي جنس المولود عن زوجي

بعدما كشفت قبل أيام عن حملها بطفلها الأول من زوجها الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​، من دون أن تحدد جنس الجنين، أكدت الممثلة البحرينية ​هيفاء حسين​ أن قرار الحمل جاء باتفاق مع زوجها ولم يكن بمحض الصّدفة، بل كان قراراً مشتركاً حيث شعرا في الفترة الأخيرة بأنّ الوقت مناسب للإنجاب.

واشارت هيفاء حسين الى انها أخفت جنس المولود على زوجها وليس على محبيها فقط مؤكدة ان زوجها لم يُصر على معرفة جنس المولود، وقالت: “الموضوع مش فارق معاه خاصًة أن لديه ولدين وبنتين من زواجه السابق”.

وعن اسم المولود قالت حسين: “تشاورت مع زوجي على بعض الأسماء في حال كان ذكرًا أم أنثى، فاخترت (نيلا) وهو اسم بحريني لكن زوجي رفضه حتى لا يطاله السخرية واقترحنا ليلى أو هيا، وفي حال كان ذكراً اتفقنا على اسم (سيف)”.