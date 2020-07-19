تحرص الفنانة البحرينية هيفاء حسين على مشاركة متابعيها بأحدث الصور والحظات التي تجمعها بزوجها الفنان حبيب غلوم وتؤأمهما.

ويبدو ان هيفاء حسين قد ضاقت ذرعا ببعض التعليقات المسيئة التي تطالها مؤخرا فاضطرت ان ترد عليها بشكل مباشر حيث نشر صورة لاحدى هذه التعليقات والتي كتبت صاحبتها: “تصور نفسها بدون نقطة مكياج ومو كاشخة صاير جسمها كبير وحالها حالة والله ثقة” لترد عليها: “شي راجع لي اختى.. شنو المشكلة اني اصور على طبيعتي؟ ولو كان جسمي كبير وحالتي حالة وين المشكلة في الموضوع؟”.

واضافت هيفاء حسين في تعليقها على الصورة: “استغرب من البعض يحطون تعليق من هالنوع .. ليش يحبون يحبطون ويفشلون الغير ؟ للعلم انا عندي اطفال اعتني فيهم وتوأم وشي طبيعي اني انضغط ويصير في تغيير في الشكل والجسم ولو كنت انا حالتي حالة بسبب رعايتي وانشغالي بحياتي الخاصة فهذا يزيدني فخر بنفسي .. افضل بكثير من اني اهمل عيالي وانشغل باني ادلع نفسي بالتجميل والكشخة والطلعات”.