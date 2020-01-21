شاهدوا هيفاء حسين: تعرضت للإجهاض منذ عامين.. وهذا سبب إخفاء حملي في توأم1

تحدثت الفنانة البحرينية هيفاء حسين عن المعاناة التي تعيشها بعد إنجابها لطفليها التوأم “جواهر وسلطان”.

الفنانة البحرينية قالت: “تغيّرت حياتي، إذ فجأة رزقت بطفلين توأمين، بالتالي في هذه المرحلة بعد الإنجاب أواجه تعباً وضغطاً، وبت من قلة النوم أردّد أغنية نجوى كرم «ما في نوم».

وأضافت: “مع ذلك، أنا وزوجي سعيدين، والتوأم «عسل على قلبينا». وبصراحة، على الرغم من أني كنت مهيأة نفسياً للمتاعب وسمعت من الكثيرين عبارة: «الله يعينك.. التوأم مرهق ومتعب»، لكن ما توقعته أسوأ من الذي رأيته”.

وتابعت: “صحيح هناك كد وتعب، لكن الأمور ماشية والحمد لله، وأنصح أي امرأة تحمل وتنجب بأن تكون أكثر مرونة وهدوءاً ومتقبلة للواقع، كي لا تصاب باكتئاب الولادة الذي تعانيه الكثيرات بعد الإنجاب”.

وعن سبب إخفائها لحملها بطفلين توأم، قالت إن السبب يعود لتعرضها للإجهاض منذ عامين، حيث قالت: “قبل عامين، كانت عندي تجربة حمل وأجهضت، لذا خفت أن أعلن هذه المرة عن التوأمين ويحدث ما لا تحمد عقباه”.

وأكملت، في حوارها بمجلة “زهرة الخليج”: ” أنا وحبيب غلوم عندما تزوجنا كانت لدينا قناعة بألا ننجب، لكن سبحان رب العالمين غيّرنا قناعاتنا في لحظة، وشعرنا بأننا نريد تتويج حبنا بالأولاد”.

أما عن فارق السن الكبير بينها وزوجها وبين طفليهما، قالت: “أكيد الواحدة عندما تنجب في سن مبكرة يكون لديها سنوات أطول حتى تعطي وتربي، خاصة أن الإنسان عندما يكبر لا يكون له مزاج في التعامل مع الأولاد، وفي سن صغيرة، يكون الزوجان بالهما أطول في التربية والرعاية”.

وأضافت: “وأنا الآن بيني وبين أطفالي فارق يبلغ قرابة 40 عاماً، كما بين حبيب غلوم والأطفال فارق يزيد على 50 عاماً، وعادة الأم هي التي تهتم بالتربية ورعاية الأطفال، أما الأب بحكم وضعه كرجل هو دائماً خارج البيت في عمل، والحمد لله أن زوجي حبيب لديه الصحة التي تمكنه من أن يلعب مع الأطفال ويسافر معهم ويهتم بهم ولا ينفر منهم”.