هيفاء حسين تفاجئ جمهورها بإعتزال الفن فن

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بشكل مفاجئ، أعلنت الفنانة البحرينية ​هيفاء حسين​ عن اعتزالها الفن من خلال نشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيها:” جمهوري العزيز يؤسفني أنقل لكم هذا الخبر بعدما فكرت طويلاً في تنفيذه بجرأة. يعز علي التوقف عن العطاء لكن رسمياً قررت اعتزال المجال الفني والتوقف عن العمل إلى أنّ أشعر بأن هناك ما يستحق تقديمه ويرجع بفائدة وعبرة للمجتمع سامحوني على التقصير وتحياتي لكم”.

كان خبراً مؤسفاً لجمهورها الذي حزن لاعتزالها، وتمنى الكثيرون لو أنها تعود لعالم الفن.