هيفاء حسين منزعجة بسبب تورم أنفها بعد ولادتها لتوأم .. شاهدوا فخامة حفل استقبال طفليها “سلطان وجواهر”

شاركت الممثلة البحرينية ​شيماء سبت​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من زيارتها لزميلتها الممثلة البحرينية ​هيفاء حسين​ في المستشفى لتهنئتها على ولادتها لتوأم مؤخراً من زوجها الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​.

وخلال الفيديو ظهرت حسين وهي منزعجة من تورم أنفها بعد الولادة بحسب قولها لتحاول سبت مواساتها مثنيةً على جمالها.

وكان غلوم قد نشر أيضاً مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة، مستعرضاً الزينة التي اختارها لاستقبال التوأم باللونين الزهري والأزرق، للدلالة على جنسهما.

وكان كشف غلوم عن إسم التوأم قائلا:”سميناهم سلطان وجواهر تيمنا بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر لما لهما من أياد بيضاء علينا كأبناء الإمارات وتحديدا نحن كفنانين ومثقفين”.