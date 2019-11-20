هيفاء حسين وحبيب غلوم يرزقان بتوأم “بنت وولد”

رزقت الممثلة البحرينية ​هيفاء حسين​ وزوجها الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم​ بـ توأم “بنت وولد”، وأعلن الأخير عن الموضوع من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه من داخل المستشفى.

وقال: “اللهم لك الحمد والشكر دائما.. أول شيء قولوا ما شاء الله .. أول شيء رزقنا أنا وأختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمنا بسمو الشيخ الدكتور سلطان بن القاسمي حاكم الشارقة وحرمه سمو الشيخة جواهر لما لهما من أياد بيضاء علينا كأبناء الإمارات وتحديدا نحن كفنانين ومثقفين”.