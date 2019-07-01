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هيفاء وهبي برد حاسم على قصة مرضها الخطير.. شاهدوا ماذا فعلت!

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هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

بعد استعادتها لصحتها اثر وعكة صحية تعرضت لها، عادت الفنانة هيفاء وهبي الى المشاركة مع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد انها بصحة جيدة وتنفي كل الشائعات التي لا تمت للحقيقة بصلة.

ونشرت اخيرا الفنانة اللبنانية مقطع فيديو ظهرت فيه بكامل جمالها بمكياج ملفت وبتسريحة شعر “ويفي” ناعمة، لتدخل عليها شقيقتها وتجلس بقربها فتسألها هيفاء بهدوء “شو بدنا نقول لكل المصرين على الاشاعات الحلوة”، لترد عليها هلا بحركة غريبة في وجهه دون ان تقول اي حرف.

ثم التفتت نحوها وهبي وقالت بعفوية “برافو عليكي هيدا الخل نفس الشي”، في اشارة منها ان الحل الامثل لكل من يطلق الشائعات والقصص الكاذبة عن حالتها الصحية هو التجاهل والصمت.

وجاء هذا المقطع الطريف كرد مباشر من هيفاء على كل من يصطاد في الماء العكر ويحاول استغلال الوعكة التي اصابتها وادخلتها الى المستشفى ولم تكشف الى الان عن تفاصيل ما اصابها بوضوح بل اكتفت بطمأنة محبيها وجمهورها بأنها باتت بصحة جيدة.

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