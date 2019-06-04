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هيفاء وهبي تثير قلق محبيها وتكشف عن وعكة صحية تعاني منها منذ شهر!

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هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على معايدة متابعيها وجمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

فقد نشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “عيد مبارك ينعاد على الجميع.”.

وتابعت هيفاء وهبي: “أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر …خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريباً الحمدلله على كل شئ”.

 

وقد اثارت هذه التغريدة قلق محبي هيفاء وهبي الذي تمنوا لها السلامة ودعوا لها بالشفاء العاجل.

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