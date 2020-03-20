هيفاء وهبي تسخر من اشاعة اصابتها بالكورونا: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها”

عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن غضبها من شائعة اصابتها بفايروس الكورونا المستجد والذي تناقلته بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيفاء وهبي صورة عن الخبر، عبر حسابها على تويتر، وكتبت بسخرية: “ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!!”.

ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا pic.twitter.com/v5ygJXyRIq — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 20, 2020

واضافت هيفاء وهبي: ” وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا”.