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هيفاء وهبي للرئيس اللبناني: “اخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش”

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haifa wehbe jjj

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون التي القاها منذ قليل في اليوم الثامن للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها معظم المناطق.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة.. معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! “.

يذكر ان ميشال عون كان قد القى كلمة، منذ قليل، قال فيها للمتظاهرين ان النظام لا يتغيّر في الساحات كما دعاهم الى تشكيل وفد منهم لمحاورته.

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