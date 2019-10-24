هيفاء وهبي للرئيس اللبناني: “اخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش”

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون التي القاها منذ قليل في اليوم الثامن للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها معظم المناطق.

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة.. معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! “.

كنت متوقعة خطاب يضاهي أهمية الثورة

معليش دولة الرئيس 2 مليون نسمة 8ايام بالشارع واخر شي بتطلع بتقول كلمتين مقطشين تقطيش ما ذادوا شي غير تمسك الشعب بالثورة والتغيير اكتر واكتر! #لبنان_ينتقض #لبنان_ثورة — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 24, 2019

يذكر ان ميشال عون كان قد القى كلمة، منذ قليل، قال فيها للمتظاهرين ان النظام لا يتغيّر في الساحات كما دعاهم الى تشكيل وفد منهم لمحاورته.

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