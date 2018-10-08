هيفا وهبي تصطدم بواجهة أحد المحلات.. شاهدوا ردّة فعلها العفوية

شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور موقف محرج تعرضت له أثناء قيامها بالتسوّق برفقة أصدقائها.

ونشرت وهبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تسير نحو أحد المحلات التجارية برفقة أصدقائها ليتبيّن لاحقاً صدمة من حولها بعد إصطدامها بواجهة المحل.



وعلّقت على الفيديو بطريقة عفوية قائلةً:” اليوم فتت بالباب.. اسمعوا هالخبطة.. طلعلي لمة بجبيني”.

وتواصل وهبي حصد نجاح ألبومها الجديد “حوا” الذي تحقق أغنياته نسبة مشاهدة عالية عبر “يوتيوب” هذا إضافة إلى تصدّره قائمة الألبومات الأكثر شراءً عبر تطبيق في العديد من البلدان العربية.