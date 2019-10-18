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هيفا وهبي: ما في احلى من الشعب اللبناني لمّا يكون ايد وحدة

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هيفا وهبي

علقت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ على التظاهرات التي تشهدها المناطق اللبنانية، حيث اثنت على الشعب اللبناني الذي توحد حول قضاياه المعيشية، وكان شعاره موحداً في المظاهرات.


وكتبت هيفا وهبي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:
“ما في احلى من الشعب اللبناني لمّا يكون ايد وحدة و شعاره واحد، بلا انتماء سياسي كلنا للوطن لبنان لبنان ينتفض”.
يذكر أن الاعتصامات تعم الأراضي اللبنانية من مساء أمس الخميس بعد الكلام عن زيادة 6 دولارت على خدمة “الواتساب” وكذلك فرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني، مما دفع المواطنين الى النزول الى الشارع.

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