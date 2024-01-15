تحدثت الفنانة وفاء مكي عن عودتها للتمثيل من جديد في موسم رمضان 2024 المُقبل، بعدما ابتعدت فترة طويلة عن الأضواء، وكشفت أنها تعرضت خلال الفترة السابقة لأزمة مادية.

وقالت وفاء مكي في لقائها مع أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، خلال اجتماع بحضور عدد من أعضاء النقابة: «ربنا يبارك في عمرك، ويا رب كلنا يرزقنا ويجبركم ويجبرنا جميعًا».

وفاء مكي تبكي وتُقبّل رأس أشرف زكي

وتابعت وهي باكية: «وأنا جيت أشكر الدكتور أشرف لأنه وقف جنبي وكان سند وظهر وخير داعم لي، وأنا مدينة له بالفضل والشكر لأنه خير أخ وسند ونقيب، وهو ليس مجرد نقيب عادي لكنه أخ كبير لي».

واختتمت وفاء مكي قائلةً: «جئت لأشكره وأدعو له أن يُجازيه الله خير عنّا، وأشكر الله لأني أنتمي لنقابة بها الدكتور أشرف زكي كنقيب، أشكرك من كل قلبي»، كاشفة عن مشاركتها في الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» موسم رمضان المقبل، كما قبّلت رأس أشرف زكي.

ومؤخرًا، كشفت وفاء مكي، في بيان صحفي، عن مدى حبها للغناء، وكشفت عن كواليس المسرحيات التي شاركت بها خلال السنوات الماضية، وقبل أن تغيب عن الساحة الفنية، بسبب ظروف أسرية، لكنها الآن تنتظر الفرصة المناسبة لتعود من جديد بأعمال تتناسب مع مكانتها الفنية، خاصة أنها تشعر أن هناك المزيد من الأدوار التي ترغب في تقديمها على الشاشة.

حق عرب :

تعاقدت الفنانة وفاء مكي على المشاركة فى مسلسل “ حق عرب ” ، والذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي الماراثون الرمضاني القادم 2024 .

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي، إذ يقدم “العوضي”، شخصية جديدة عليه ويناقش العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات، ويقدم خلاله لزماته التي اعتاد أن يقدمها للجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب”، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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