وائل جسار: أصوات The Voice هذا العام أقل مستوى من قبل وما هي النصيحة التي قدمها للجنة!

اعتبر الفنان ​وائل جسار​ انه حين يجيب عن اي سؤال يجيب بطريقة بعيدة عن التجريح بالاشخاص ويتحدث بمحبة.

ولدى سؤاله عن رأيه ببرنامج ذا فويس هذا العام ورأيه بالاصوات واللجنة، قال في حديث لبرنامج “عرب وود” المعروض على شاشة روتانا سينما: “اتمنى ان يكونوا اكثر هدوءا .. وهم اراؤهم صائبة طبعا”.

واضاف : “الأصوات الجديدة ليست كما قبل من المواسم مع احترامي للجميع” .



وكان قد اصدر وائل “حب ومتحبش”، التي يقدمها باللهجة المصرية، وتُعد مفاجأة لمحبيه حيث يبتعد فيها عن الرومانسية التي تميّز أغنياته، الا ان احساسه بقي هو نفسه وهو الذي تميز به وكرّسه نجما على القلوب. وهي من كلمات ​هاني سارو​، ألحان ​أحمد الزعيم​، وتوزيع ​عادل عياش​.