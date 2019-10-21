وائل جسار وزوجته يرقصان الدبكة في تظاهرات لبنان

نشرت ” ميري ” زوجة الفنان اللبناني ” وائل جسار ” مقطع فيديو لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدهما ومشاركتهما في المسيرات والتظاهرات التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية .
وظهرت ميري في مقطع الفيديو وهي ترقص مع الفنان وائل جسار على الدبكة اللبنانية وشاركوا المتظاهرين الغناء ليشعلا حماسة الشباب .
وكتبت ميري في تعليقها على مقطع الفيديو : ” وهاي أحلى دبكة مع أهلي الثوار ” .. كما نشر وائل جسار صورا خلال مشاركته في الاحتجاجات مع بعض الشباب رافعين علامة النصر معلقا عليها قائلا : ” ثورة لبنان ” .
وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان .
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