وائل جسار وزوجته يرقصان الدبكة في تظاهرات لبنان

نشرت ” ميري ” زوجة الفنان اللبناني ” وائل جسار ” مقطع فيديو لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدهما ومشاركتهما في المسيرات والتظاهرات التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية .

وظهرت ميري في مقطع الفيديو وهي ترقص مع الفنان وائل جسار على الدبكة اللبنانية وشاركوا المتظاهرين الغناء ليشعلا حماسة الشباب .

وكتبت ميري في تعليقها على مقطع الفيديو : ” وهاي أحلى دبكة مع أهلي الثوار ” .. كما نشر وائل جسار صورا خلال مشاركته في الاحتجاجات مع بعض الشباب رافعين علامة النصر معلقا عليها قائلا : ” ثورة لبنان ” .

وتستمر الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان .