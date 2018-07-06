وائل كفوري وطلاقه من زوجته أنجيلا… هل فعلاً “أخد القرار” أم شائعة؟

تطال الشائعات الحياة الخاصة للنجوم والمشاهير، وخصوصًا نجوم الصف الأول، وفي معظم الأحيان تكون مُختلقة ومبنيّة على تكهّنات.

اعتاد النجم وائل كفوري على نشر شائعات عن طلاقه من زوجته أنجيلا بشارة، إلاّ هذه الشائعة انتشرت بقوة بعد إطلاق النجم أغنتيه الجديدة “أخدت القرار”.

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “الجمهورية” عن مصادر خاصة تأكيدها أن لا طلاق أساسًا بين وائل وزوجته، مشيرة الى أن “وائل اعتاد في كل عام على شائعة طلاقه”، وأنه “لن يرد على تلك الشائعة على الإطلاق، وإنما سيلتف عليها كما عادت بالصمت”.

وأكدت المصادر أن لا علاقة للأغنية بمسألة الزواج وأن “ليس بالضرورة أن يكون كل عمل فني مرتبط بمسار حياة الفنان الاجتماعي”.

وأضافت المصادر أن العلاقة بين وائل و زوجته جيدة، لا بل “ممتازة”، لافتة الى أن هناك رحلة استجمام قريبة ستجمعهما قريبًا.