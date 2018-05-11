شاهد.. وائل كفوري يجتمع بنجوى كرم وسيرين عبد النور..والسبب!

شاركت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ جمهورها، بصورة جمعتها بالفنان اللبناني ​وائل كفوري​ والفنانة ​نجوى كرم​، وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد النور ارفقت الصورة بتعليق وقالت:” هيك منحتفل وفي اجمل من هيك جمعة تنحتفل ؟ محبة فرح وسلام.

هذه الصورة التي جمعت أرقى فناني لبنان، نالت العديد من الاعجابات والتعليقات، نسبةً لهذه الجمعة الأخوية بينهم.

الجدير ذكره أن سيرين ستطلّ على الجمهور في موسم رمضان المقبل من خلال خماسية “الشهر السابع” ضمن مسلسل “حدوتة حب”، وهو من كتابة رافي وهبة ويحمل توقيع المخرج فيليب اسمر.



