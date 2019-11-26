والدة أمينة خليل تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها.. هل تشبهها؟

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جديدة للممثلة المصرية أمينة خليل جذبت أنظار الكثيرين.

وظهرت فيها إلى جانب والدتها التي أذهلت الجميع بأناقتها وجمالها. وقارن بعض المتابعين بين جمال الأم والابنة.

وجاء في التعليقات: “أمها أحلا شايفة صورتها بشبابها تجنن” و”ماشاء الله.الله يخليها له” و”أمها أحلى”.

ويشار إلى أن الفنانة أعلنت عبر الحساب نفسه في وقت سابق مشاركتها في فيلم “لص بغداد” بشخصية نادية.

ونشرت صورة لبوستر العمل مع التعليق: “أخيراً.مفاجأة أنا متحمسة جداً لها.نادية. “لص بغداد”. يناير 2020″. وتلقت التهنئة من عدد كبير من النجوم والمتابعين الذين تمنوا لها النجاح والتوفيق في الفيلم كما في مسيرتها الفنية.