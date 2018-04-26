والدة الفنانة وئام الدحماني تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لها

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينها وبين والدة الفنانة الراحلة وئام الدحماني والتي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

مريم حسين، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «سناب شات»، إنها التقت بوالدة وئام الدحماني، وكشفت لها تفاصيل أخر أيام ابنتها مؤكدة أنها كانت تحضر لفيلم إماراتي مغربي، من إنتاجها اسمه «عشق»، ويروي قصة حياتها كيف بدأت حياتها الفنية وكيف ستشق طريق الاعتزال.

وأضافت والدتها: «أن ابنتها في الفترة الأخيرة طلبت منها عدم إغلاق سورة البقرة من غرفتها، وكانت يوميًا تحفظ سطر منها».

وتابعت: «أن ابنتها صار لها 4 أيام تقريبًا تقولي “ماما فيني نغزة بقلبي”، وفي تمام الساعة 8 اتصلوا بها واخبرتها الشرطة أنه تم العثور عليها ميتة بالسيارة، فقلت لهم وين سوت الحادث فقال لا مش حادث سير ولكن يبدو سكتة قلبية، وتشريح الجثة أكد هذا الأمر».

يذكر أن الفنانة وئام الدحماني، رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ34 عامًا بعد إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.