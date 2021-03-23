فاجأت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك الجمهور بقيمة المبلغ المطلوب عليها بعد صدور قرار من المحكمة بسجنها لمدة عام مع الشغل والنفاذ، بسبب دعوى من ابنتها تتهمها فيها بأخذ مبلغ مالي من دون علمها.

وقالت السابر إن المبلغ المطلوب هو 20 ألف دينار بحريني وليس 200 ألف دينار كما راج بكثرة في وسائل إعلام محلية وخارجية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما ترجوه هو الالتماس باستبدال عقوبة السجن بعقوبة بديلة.

وأضافت والدة الفنانة الشابة حلا الترك، إن جميع الوساطات التي أرسلتها لابنتها للتنازل عن القضية تجنبا لسجنها باءت بالفشل، وإنها لا تملك المبلغ المطلوب.

وعلقت السابر على تفاصيل القضية بالقول:”ابنتي ذات 19 عاما اتهمتني بتبديد أموالها على مدار الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضاتني، رغم أن هذه الأموال صرفت لتدبير أمورنا اليومية وأيضا لنستأجر شقة نسكن فيها أنا وحلا وأخوها الصغير وكانت تعلم بإنفاقي هذه الأموال، وأيضا اضطررنا لاستخدام هذه الأموال لأنني لم أحصل على النفقة الشرعية من طليقي محمد الترك والد حلا”.

ولفتت: “صدر الحكم الآن بعد شهادة ابنتي حلا ضدي بالسجن لمدة عام، فشلت جميع الوساطات التي سعيتُ لها، والآن لا بد من تسديد المبلغ أو أن تتنازل ابنتي عن القضية حتى يتم إيقاف الحكم، لكن حلا وللأسف رفضت التنازل وبرغم من علمها أين صرفت الأموال لكنها وقفت وشهدت ضدي في المحكمة”.

وتابعت: “خلال استماع القاضي لكلام ابنتي قالت حلا جملة جعلت قلبي يتفطر عندما قالت أمي خانت الأمانة. أشعر بألم كبير في قلبي أنا أم ومن وقف ضدي هي ابنتي، وهذه طعنة في صدري أتت من أقرب الناس لي”.

وقالت: “لم أتخيل يوما ما أن تقف ابنتي في المحكمة لتشهد ضدي، وأنا التي عملت كل ما بوسعي وضحيت بكل شيء من أجلها. وتقول كل العالم في هذه الفترة من السنة يحتفلون بأمهاتهم إلا أنا ابنتي قررت أن تسجنني لم أتوقع هذه الهدية”.

واختتمت قولها برسالة لابنتها قالت فيها: “حلا بتمنى أن الله يهديك وترجع لأمك وحضنك الدافي وملجئك الآمن، يا حلا ما راح تعرفي قيمتي إلا بعد ما تفقديني.. وطلبي الأخير منك أن تذكري دائمًا أن من هي أمك”.

يذكر أن والدة حلا، قد رفعت قضية سابقة ضد طليقها تطالب فيها بحضانة جميع أبنائها والقضية تنظر لغاية الآن في المحكمة الشرعية.