والدة دنيا بطمة تستعرض سيارتها الفاخرة التي اهدتها اياها ابنتها

أثارت والدة الفنانة ​دنيا بطمة​ الجدل بين المتابعين من خلال صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها إلى جانب سيارتها الفاخرة رباعية الدفع التي قدّمتها لها ابنتها دنيا كهدية.



وعلّقت عليها قائلة: “بعض العقول يطيب لك قربهم للمنطق اساس حديثهم، وبعضها الاخر كورقة الخريف جافة لا تخضر مهما سقيتها، فلا تجادل الجاهل لانه لن يفهم، ولا المتحيز لانه لن يسمع، ولا العنيد لانه لن يقتنع، ولا الانتهازي لانه سيستغل ما تقول لصالحه”.

ولا شكّ في أن الصورة تكلّمت عن نفسها بأنّ والدة دنيا فرحت كثيرا بهذه الهدية.