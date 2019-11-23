والدة ريهام حجاج تكشف حقيقة حملها

نشرت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها ظهرت بها بإطلالة شتوية وبدت مكتسبة بعض الوزن ووجهها منتفخا .

وهو الأمر الذي دفع الكثيرين بالتكهن بأن ريهام حجاج حامل من زوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” .. خاصة وأن الصورة لم تظهر بطنها فاعتقدوا أنها تتعمد إخفاء بروزها .

وانهالت التعليقات على الصورة التي تتساءل عن صحة الخبر والبعض الآخر يبارك لها على الحمل .. وهو ما دفع والدة ريهام حجاج الفنانة ” عبير منير ” إلى الرد على تلك الأمر والتي نفت هذا الأمر فقالت : ” هي مش حامل .. أنها أمها لو حامل هعرف أول واحدة .. ربنا يديلها كل الخير ويسعدها هي وجوزها ” .

كما حرصت أيضا الفنانة ريهام حجاج على الرد بنفسها على الكثير من التعليقات بنفيها ما تردد حول حملها .. إلا أن البعض أصر على مسألة حملها لتتحول التعليقات إلى ساخرة من الموقف فكتبت إحدى المتابعات : ” تقول لكم مو حامل بالقوة يعني ” وكتب لها متابع آخر : ” اسمعي من الكومنتات بس انتي حامل بس انتي مش عارفة مبروك الحمل اللي انتي متعرفيش بيه ” .