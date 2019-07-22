والدة فرح يوسف تخطف الانظار بجمالها.. شاهدوا هل تشبهها؟

خطفت والدة الفنانة فرح يوسف الانظار بملامحها الشرقية والشبه الكبير بينها وبين ابنتها، بعد انتشار صورة تجمعها بالفنانة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت يوسف قد نشرت صورة تجمعها بوالدتها على “انستغرام” وعلقت عليها قائلة: “ماما الغالية”.
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ونالت الصورة اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين عبروا عن حبهم الكبير لها واعجابهم بوالدتها التي لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بشكل كبير بملامحها رغم بروز بعض التجاعيد والانتفاخات في وجهها، ما يؤكد انها لم تخضع لعمليات التجميل وبأنها لا تزال تحافظ على شكلها، لافتين الى ان فرح اخذت بعض ملامح والدتها.
يذكر أن اخر اعمال الفنانة أغنية بعنوان “بليز”، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.