والدة فرح يوسف تخطف الانظار بجمالها.. شاهدوا هل تشبهها؟

خطفت والدة الفنانة فرح يوسف الانظار بملامحها الشرقية والشبه الكبير بينها وبين ابنتها، بعد انتشار صورة تجمعها بالفنانة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت يوسف قد نشرت صورة تجمعها بوالدتها على “انستغرام” وعلقت عليها قائلة: “ماما الغالية”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> #ماما الغالية❤️💜💛💙💚💖💕 A post shared by Farrah Yousef فرح يوسف (@farrahyousef) on Jul 21, 2019 at 7:03am PDT

ونالت الصورة اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين عبروا عن حبهم الكبير لها واعجابهم بوالدتها التي لا تزال تحافظ على جمالها وتهتم بشكل كبير بملامحها رغم بروز بعض التجاعيد والانتفاخات في وجهها، ما يؤكد انها لم تخضع لعمليات التجميل وبأنها لا تزال تحافظ على شكلها، لافتين الى ان فرح اخذت بعض ملامح والدتها.

يذكر أن اخر اعمال الفنانة أغنية بعنوان “بليز”، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.