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شاهدوا والدة كيت ميدلتون تثير ضجة كبيرة في الأوساط الملكية بسبب إساءتها للأميرة ديانا

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Mother of Kate Middleton sells a suit of dead Princess Diana

شاهدوا والدة كيت ميدلتون تثير ضجة كبيرة في الأوساط الملكية بسبب إساءتها للأميرة ديانا

أثارت ​كارول ميدلتون​ والدة دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ ضجة كبيرة في الأوساط الملكية البريطانية ولاسيما بين أصدقاء ومحبي الأميرة الراحلة ديانا متهمين إياها بالإساءة إليها.

وجاء ذلك بعد أن نشرت كارول فستان أميرة على شكل زومبي بمناسبة أعياد الهالوين على موقعها الإلكتروني الذي تعرض وتبيع من خلاله نوعية قطع الملابس الخاصة بالحفلات، حيث ربط أصدقاء ديانا بينه وبين ​الأميرة ديانا​.

وفي تصريحات أدلت بها لصحيفة “دايلي ستار” البريطانية قالت سيمون سيمونز أحد أصدقاء ديانا:” هذا شيء مقيت للغاية، وأنا أدعو الناس من جانبي لأن يقاطعوا الموقع الإلكتروني الذي يبيع هذا الزي”.

ومن جانبها علقت انغريد سيوارد، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الملكية ورئيسة تحرير مجلة..على الفستان قائلةً:” أتصور أن الفستان يتمتع بذوق رديء للغاية”.Mother of Kate Middleton sells a suit of dead Princess Diana

Mother of Kate Middleton sells a suit of dead Princess Diana

Mother of Kate Middleton sells a suit of dead Princess Diana

Mother of Kate Middleton sells a suit of dead Princess Diana

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