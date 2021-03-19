أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين عن رغبة والدتها في التواصل مع منى السابر والدة الفنانة حلا الترك وذلك من أجل تقديم المساعدة لها حتى لا تتعرض للسجن.

ونشرت مريم مقطع فيديو ظهرت فيه مع والدتها، قالت فيه: “رسالة للأم منى حبيبتي هذي أمي موجودة حاولت اتصل معك محد عطاني رقمك، تواصلت عالمباشر بس ما في رد، الوالدة تبي تتكفل في كل شي سواء كان 200 ألف درهم أو 300 أو أي شي، أمي بتتكفل بمصاريف المحكمة عشان لا تتبهدلين، أتمنى هذا السناب يوصل لج وهذا رقم أمي”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مريم حسين ورغبة والدتها بمساعدة منى، مقدرين وقفتها الإنسانية بجانب السابر وما حصل لها، وجاء في تعليق أحدهم: “هي ام وجايبه أمها وخيرها لاهلها وواضح اصلن كيف عازه امها وتراها قبل انسجنت يعني اكيد حاسه فيها ، ‏ياخي ماذكراني كنت احب مريم حسين بس والله انها افضل منهم مليون مرا العائله المقرفه هذيك”.

وعلقت أخرى: “حلا الترك ماحنّت على أمها حنوا الغرباء عليها الله لايحطني لا أنا ولا أي إنسان في هالموقف ولا يقسي قلوبنا على أحد”.

وقالت إحدى المتابعات: “كل انسان فيه خير مهما بلغ شره حتى فرعون مصر كان بار جداً بأمه عموما نشكر لها حسن تصرفها وجزاها الله كل خير”.