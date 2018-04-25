والدة وئام الدحماني: ابنتي أحست بـ”نغزة” في قلبها قبل 4 أيام من وفاتها

كشفت والدة الفنانة المغربية الراحلة، وئام الدحماني، أن ابنتها كانت تنوي اعتزال الميدان الفني، ورغبت في الكشف عن دوافع ذلك في فيلم مغربي خليجي يحمل عنوان “عشق”.

ونشرت الفنانة المغربية العراقية، مريم حسين على حسابها بـ”سناب شات”، تفاصيل حديثها مع والدة وئام الدحماني بعد وفاة الأخيرة، حيث أخبرتها أن الراحلة نوت رواية قصة حياتها الفنية في فيلم “عشق”، واعتزمت خلاله إعلان رغبتها في الاعتزال المبكر.

وأبرزت حسين، أن وئام أخبرت والدتها بإحساسها بألم خفيف في قلبها دام لمدة 4 أيام قبل وفاتها.

وكشفت والدة الراحلة، أن ابنتها داومت في الآونة الأخيرة على الاستماع للقرآن الكريم، وتطلب أن لا يتم توقيف سورة البقرة داخل غرفتها، يوميا.

يذكر أن وفاة الدحماني كانت بسبب أزمة قلبية حادة، وخلف رحيلها صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.