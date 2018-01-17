والد أشرقت غاضب.. ويتحدث عن ظلم ومؤامرة عليه فن

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لا يزال الملحن المصري ​أحمد سعد​ والد الطفلة أشرقت المشاركة في منافسات “The Voice Kids” يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان من الملفت اليوم تعليقاته التي نشرها عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

سعد وبحسب تعليقاته، بدا غاضباً من ظلم تعرض له، من دون أن يكشف عن ما حصل بالتحديد حيث كتب التالي:

“اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله”.

والد أشرقت عاد من جديد وكتب تعليقاً كشف فيه أن هناك من يتآمر عليهم، حيث كتب التالي:

“بتامرهم علينا يقدمون للمعنيين الدليل على اننا الافضل”.

التعليقات انهالت على ما كتبه سعد عبر حسابه، وأغلبها تساءلت هل يقصد سعد بما كتبه أن ظلم لحق بإبنته أشرقت، أو هناك من يتآمر عليها في برنامج “The Voice Kids”؟ خصوصاً أن والد أشرقت تحدى القائمين على البرنامج مراراً وتكراراً وذلك عندما كشف أن إبنته تأهلت الى مرحلة النهائيات ونسف حلقات مرحلة المواجهة، من ثم نشر أكثر من فيديو لتدريبه إبنته على الغناء إستعدادا للمرحلة النهائية.