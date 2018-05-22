والد الإعلامية المصرية ​جيهان منصور جثة هامدة بعد خمسة أيام على الوفاة

أعلنت الإعلامية المصرية ​جيهان منصور​ عن وفاة والدها الدكتور ​إبراهيم منصور​ عن عمر ناهز الـ77 عاماً.

وكتبت منصور عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:” توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور إبراهيم منصور، بمسقط رأسه بمدينة دسوق بكفر الشيخ. أدعوا له بالرحمة والمغفرة، لا أراكم الله مصيبة في عزيز لديكم”.



وتحدثت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية عن طبيعة هذه الوفاة الغامضة، حيث أعلن اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق أن الأب توفي منذ 5 أيام وأنه لم يتم اكتشاف الجثة إلا أمس، ما أدى إلى تعفنها.

وأضاف:” قررت النيابة تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لوجود آثار دماء حولها. ومن المقرر تشريح الجثمان قبل صلاة الظهر لسرعة الدفن”.

ولاحقاً سمحت النيابة للعائلة بإستلام الجثة ودفنها لعدم ثبوت وجود شبهة جنائية في الوفاة.