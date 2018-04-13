والد حسام حبيب يوجه إليه عتابا بسبب ما فعله قبل زواجه بشيرين عبدالوهاب

بعد أيام قليلة من زواج ابنه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، كتب والد الفنان حسام حبيب، حسين حبيب، تدوينة جديدة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، أثارت جدلا بين الجمهور.

والد حسام حبيب قال في تدوينته: “ما دام بتحب بتنكر ليه.. ده اللي بيحب بيبان في عينيه”، وهو ما اعتبره الكثيرون رسالة عتاب لابنه لإخفائه حبه لشيرين ونفيه وجود أي علاقة حب تربطهما قبل زواجهما.

وكان والد حسام قد عبر عن حبه الشديد لشيرين، بقوله: «يا رب يخلصوا في حبهم عشان ربنا يبارك.. شيرين أجمل وأحن قلب، وقلت لها اصبري عليه هتلاقيه جدع وطيب».

ووجه رسالة لنجله قال فيها: «ركز في شغلك وبيتك، أنت معاك أحلى قلب في مصر.. ربنا يبارك لك فيها، وأنت وشرين لما ترجعوا من المغرب، عزمكم في البيت على كباب وكفتة».

يذكر أن حسام حبيب قد أرجع سبب إخفائه علاقته بشيرين، إلى أن كليهما يحبان الخصوصية في حياتهما، مؤكدا أن فرحة الناس بزواجهما زادت من سعادتهما.