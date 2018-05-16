والد حلا الترك يعايدها بمناسبة عيد ميلادها.. فهل تصالحا؟

عايد المنتج البحريني ​محمد الترك​ إبنته الفنانة ​حلا الترك​ لمناسبة عيد ميلادها.

ونشر الترك عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلّق عليها بالقول:”كل عام وانتي بألف خير أميرتي الكبيرة”.

وقد أحدث تصرفه هذا جدلاً كبيراً حيث إعتبره البعض مفاجأً في ظل الحديث عن خلافه مع أولاده ومنهم حلا من زوجته الأولى خاصةً بعد زواجه من الفناة المغربية دنيا بطمة وما رافقه من خلافات حول حضانة أطفاله.

وتساءل الكثير من المتابعين إن كان قد تمّ الصلح بينه وبين وبين أولاده وهل سيسترجع حضانتهم،مما جعله يقوم بحجب التعليقات على المنشور.