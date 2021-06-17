تتواصل تداعيات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى المتهم بالشروع في قتل صديقه لغاية الآن، وظهر الأب هذه المرة مدافعًا عن ابنه معاذ، ومتهمًا الضحية بما حدث.

وقال والد الجاني إن ابنه كان واقفاً في الساحة أسفل المنزل القابع في منطقة جنوب القاهرة مع صديقه، وجاء إليه الطفل حسن علوان ومعه طفل آخر يدعى علي، وحدثت مشادة لفظية بينهما تطورت لاشتباك بالأيدي، موضحاً أن الطفل حسن هو من بادر بالاعتداء على ابنه بلكمة في وجهه أسقطت معها نظارته.

وأضاف الوالد في تصريحات صحافية أن نجله كان يحمل مفاتيح شقتهم وليس مفتاح سيارة، فدافع عن نفسه بها أمام اللكمات التي تلقاها، وخلال الاشتباك ودون قصد فوجئ الجميع بالمفتاح ينغرس في رأس الطفل حسن.

وأوضح أن ابنه اتصل به وأخبره بما حدث، فسارع الأب على الفور برفقة صديقه بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على الطفل حسن، وتواصل الصديق مع والدة الطفل المجني عليه عارضا مساعدته، مشيرًا إلى أنه تواجد في اليوم التالي للاطمئنان على حسن أيضا وتقابل مع والده، واكتشف أنه صديق قديم له وكانت مفاجأة لهما.

وبين أنه واصل الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على الطفل إلى أن تفاجأ بعدها بانتشار تفاصيل الواقعة على مواقع التواصل، متابعا أن الطفل حسن خرج من المستشفى ويتواجد حاليا في منزله، وتم التحقيق معه في النيابة.

وتابع أن ما حدث كان بطريق الخطأ، مؤكدا أنه يتمنى أن تنتهي القضية بشكل يحفظ مصلحة ومستقبل طفله، وألّا تتسبب بعداوات مع صديقه والد الطفل حسن، معربا عن أمنيته أن تعفو أسرة الطفل عن ابنه.

وكشف الأب عن الوضع القانوني لابنه، بأنه سلم نجله للشرطة، وتم عرضه في اليوم التالي على النيابة للتحقيق، حيث قررت إيداعه في دار الرعاية الاجتماعية لمدة أسبوع، كونه حدثا يبلغ من العمر 14 عاما، مضيفا أنه تقابل مع والد الطفل حسن وقال له الأخير إنه يريد الاطمئنان على صحة نجله، وبعدها يمكن الحديث حول القضية ومسارها القانوني.

واتهم مواقع التواصل الاجتماعي بأنها وراء تصعيد الأحداث في القضية، وقد أحدثت ضررا للأسرتين، مشيرا إلى أن حالة ابنه النفسية تأثرت بشكل كبير.

ولفت إلى أن ابنه أخطأ فعلا، لكنه يبقى طفلا صغيرا لا يتحمل كل ما يجري معه، مؤكدا أنه يشعر بألم أسرة الطفل حسن، ويتمنى أن تتحسن صحته سريعا، طالبا من أسرته العفو عن ابنه ومتعهدا بتقديم ما يرضيهم.

الجدير ذكره أن شيماء حجازي والدة الطفل الضحية حسن علوان، كانت ذكرت أن حالة ابنها كانت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء جراحة عاجلة لإزالة جزء من الآلة الحديدية بعدما أدى غرسه داخل رأسه لتفتت أجزاء من الجمجمة، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.

والطفل عيسى كان انضم إلى برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث في العام 2020، حينها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية “عيلة تايهة”، ونال إعجاب المدربين منضما إلى فريق الفنان محمد حماقي، إلى أن خرج من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلا آخر.