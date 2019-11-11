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ورم في يد ليلى عبدالله يثير فزعها.. والجمهور يتكهن بطبيعة مرضها

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laila abdallah

فاجأت ليلى عبدالله جمهورها بكشفها عن تورم غريب في يدها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، حيث عبرت عن فزعها من هذا العارض الغريبة وطلبت مساعدة جمهورها.

وتلقت ليلى عبدالله ليلى عبداللهاستجابة فورية من متابعيها الذين علقوا على مقطع الفيديو، حيث تكهنوا بطبيعة هذا التورم، وطلبوا منها عدم القلق مفسرين إصابتها بأنها كتلة عضلية تظهر بفعل الإجهاد ثم تزول من تلقاء نفسها دون حاجة لأية علاجات.
وكانت النجمة اللبنانية المقيمة في الكويت قد كشفت مؤخراً أنها تعيش قصة حب مع شاب من خارج الوسط الفني معلنة أنهما يخططان للزواج أوائل العام المقبل، لكنها رفضت الإفصاح عن هويته، وأكدت أنه يدعمها دائماً في مسيرتها الفنية ويتدخل أحياناً في اختيار الصور التي تنشرها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، وذلك برغم حرصه على عدم الظهور معها علناً.

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