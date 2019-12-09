وسام حنا يشن هجوما على إعلامية لبنانية : ” المأجورة .. بدك تجيبي سيرتي بتطهري لسانك “

شن الفنان اللبناني ” وسام حنا ” هجوما قويا على الإعلامية اللبنانية ” غدي فرنسيس ” إثر حديثها عنه وتعرضها له في أحد اللقاءات التليفزيونية التي تم إستضافتها بها .

فكتب وسام حنا عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلا : ” وصلولا للمأجورة و صاحبة سفرات ايران المشبوهة غدي فرنسيس لأنو انا عاملها بلوك .. خبروني إنو كانت على الشاشة عم تردح مبسوطة في حدا استضافها ” .

وتابع : ” و لما سألو بديع أبو شقرا جاوبت هي .. ليكي ولي بس بدك تجيبي سيرتي بتطهري لسانك يلي بيشبهك وأنا حر أقول رأي لبدي إياه .. و غصبن عن رقبتك بدك تتقبلي ” .

وأضاف وسام حنا : ” وليكي يا غدي فرنسيس اجري بهالزمن يلي وصلتولو إنو أرد على واحدة بمستواكي .. لو بتعرفي الناس شو بيحكوا عنك كنت ضليتي بالعراق ولا بإيران مخباية وما شفنا متل مسطرتك بيناتنا ” .

يذكر أن الفنان وسام حنا كان من الفنانين الذين أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم للثورة اللبنانية التي شهدتها لبنان مؤخرا .. وكان قد كشف في حوار إذاعي سابق له عن إنه تعرض لتهديدات بسبب ذلك حيث قال : ” نعم أنا اليوم مهدد بالإغتيال .. لا أندم على حماستي الزائدة في الثورة ولا أخاف الموت ولن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة ” .