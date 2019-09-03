وشم أحمد فهمي يثير الجدل في أحدث ظهور له

نشر الفنان المصري ​أحمد فهمي​ صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها بإطلالة صيفية بالكاجوال ونظارات شمسية.

وظهر على أحد ذراعي أحمد فهمي وشم كبير أثار الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Ahmad Fahmy (@ahmadfahmy_official) on Sep 3, 2019 at 9:00am PDT

يذكر أن أحمد فهمي سيعقد قرانه على الممثلة المصرية هنا الزاهد في شهر أيلول المقبل وهو ما أعلن عنه سابقا حيث يقوم حاليا بتجهيز بيتهما الزوجي.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “الواد سيد الشحات”، والذي شاركها فيه أحمد فهمي ومحمد عبد الرحمن وإخراج أحمد الجندي