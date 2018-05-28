«وعد بالزواج وابتزاز».. اتهامات ثري خليجي لنيرمين الفقي.. والأخيرة ترد بشكل رسمي

أقامت الفنانة المصرية نرمين الفقي دعوى قضائية ضد مواطن خليجي، بعد أن قام باتهامها بالنصب عليه وعدم وفائها بالزواج منه.

المحامي أشرف عبد العزيز المكلف بالقضية من قبل نرمين الفقي، أصدر بيان قال فيه إن الفنانة ردت علي دعوى مواطن خليجي تتهمها بالنصب وعدم وفائها بالزواج منه، ورفعت دعوى البلاغ الكاذب والتشهير.

وأكد محامي نرمين في الدعوى التي تقدم بها، أن ما ذكره المواطن عبر المواقع الإلكترونية ليس له أساس من الصحة أو سند قانوني، وطالب الإدعاء المدني المؤقت قبل المدعي بمبلغ قدره “10001” عشرة آلاف وواحد جنيه للبلاغ الكاذب والتشهير في حق موكلته.

ومن جانبها قررت محكمة جنح الشيح زايد تأجيل الدعوى لجلسة 9 يونيو المقبل وذلك للإعلان بالدعوى.

وكان حامد بن الدرزي بن القوطي الحازمي، رجل أعمال خليجي، قد رفع دعوى قضائية يتهم فيها نرمين الفقي برفض رد أموال حصلت عليها منه في صورة حوالات بنكية ومجوهرات وإكسسوارات وملابس، تصل قيمتها لـ 8 ملايين جنيه، كان قدمها لها في إطار وعدها له بالزواج، إلا أنها لم تف بذلك الوعد وتنكرت له.

واستشهد الرجل أمام المحكمة بسائقه الخاص وخادمة الفنانة اللذين يعرفان أنه قام بالفعل بشراء فيلا لتكون بيت الزوجية له ولنرمين، ولذا أرسل لها حولات بنكية بثمنها، بالإضافة إلى هدايا أخرى، مشيراً إلى أن عددا من الأصدقاء المشتركين له وللفنانة يعرفون بأمر علاقتهما وعزمهما على الزواج.