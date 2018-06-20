وعكة صحية مفاجئة تدخل عبد الله الرويشد للمستشفى وإلغاء حفله بالسعودية… فيديو

تعرض المطرب الكويتي عبد الله الرويشد لوعكة صحية قبل إقامة حفله الغنائي اليوم الأربعاء في مدينة الدمام بالسعودية الذي يجمعه مع ماجد المهندس، وتم إلغاء الحفل ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

كان المطرب عبد الله الرويشد تعرض للإرهاق الشديد بسبب البروفات المكثفة التي أجراها قبل حفله الغنائي ونقل للمستشفى، على أن يحيي المطرب ماجد المهندس الحفل بمفرده.

أصدرت روتانا بيانا عبر حسابها على انستغرام، لتوضيح الأمور، وجاء فيه “قدر الله وما شاء فعل» تود شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” ممثلة في رئيسها الاستاذ سالم الهندي الإعلان للجمهور الكريم، أنه ولأسباب قاهرة صحية وبأمر من الأطباء، يتعذر مشاركة سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد عن الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للثقافة،

وتابعت “علما أن الرويشد قد أجرى بروفات مكثفة لحفله على أثرها تعرض لإرهاق شديد ما ألزم نقله إلى المستشفى. وبذلك سيقوم الفنان ماجد المهندس بإحياء حفل الليلة بمفرده .. داعين الله بالسلامة للرويشد، ومتمنين التوفيق للمهندس، وملتمسين العذر من الجمهور الكريم.”