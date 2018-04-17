وفاء الكيلاني في الاشهر الاولى من الحمل؟

يبدو أن الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني سوف يتصدران المشهد من جديد، وذلك بعد زواجهما في شهر ايار الماضي.

وحتى الآن لم يؤكد أو ينفي تيم حسن أو زوجته وفاء الكيلاني خبر انتظارهما طفلهما الأول.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر خبر يفيد بحمل وفاء الكيلاني، فقد سبق وأن تردد هذا الأمر بعد زواجها ، إلا إنه تم نفي الخبر تماماً عبر مقربين منهما، إلى جانب ظهورها في لقطات متفرقة دون ظهور أي علامات حمل عليها.

وفي وقت سابق، كان تيم حسن نشر التريلر الأول لمسلسل “الهيبة العودة” على حسابه على انستغرام، لتضج مواقع التواصل بالتعليقات على الإعلان، خاصة وأن اللقطات الأولى كشفت تغيرات مفاجئة في أبطال العمل لم تكن متوقعة.

أما وفاء الكيلاني فقد سبق وأن تم تداول خبراً يخصها منذ أسابيع قليلة، يفيد بأنها ستعود على شاشة MBC قريباً، بعد أن استقرت على الفكرة التي ترغب في العودة بها إلى الجمهور، بعد فترة توقف تجاوزت العام، حيث حمل برنامجها الاخير اسم “المتاهة”.

كما انتشرت أخبار تفيد بأن وفاء الكيلاني سوف تحضر مع تيم حسن في حفل الموريكس دور، والذي من المنتظر أن ينطلق يوم الخميس المقبل 19 نيسان.