وفاء عامر تكشف حقيقة التاتو الذي رسمته على ذراعها.. هل يحمل آية قرآنية؟

تعرضت الفنانة المصرية وفاء عامر خلال الأيام القليلة الماضية لانتقادات كثيرة، بسبب ما ردده البعض بأنها رسمت تاتو على ذراعها يحمل قسماً من الآية القرآنية الكريمة: “قل أعوذ برب الفلق”.

وفاء قررت الرد على منتقديها، وكشفت عن مفاجأة عندما أكدت أن كل ما قيل حول الصورة غير صحيح، قائلةً: “نعم رسمت تاتو على يدي، ولكنه يحمل جملة، وليس آية قرآنية، لكن البعض يؤلف قصصا وهمية من أجل الهجوم وإثارة الجدل”.

وأضافت: “ما حدث معي خلال الفترة الماضية فراغ، وقمت بحذف الصورة لأن البعض قرأ أول كلمة فقط وهي (قل)، وقام بتأليف قصة من خيالهم”.

ورغم ما صرحت به وفاء، لكن البعض لم يصدق كلامها، وقالوا أنها محاولة منها للتخلص من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

المصدر: lahamag.com

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